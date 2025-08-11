8月11日（現地時間10日、日付は以下同）。ポーランドのバスケットボール連盟は、ジェレミー・ソーハン（サンアントニオ・スパーズ）がふくらはぎ負傷のため、「FIBAユーロバスケット2025」を欠場することを発表した。 24カ国が出場する今年のユーロバスケットは、現地8月27日から9月14日にかけて、キプロス、フィンランド、ラトビア、ポーランドの4カ国で開催。開催地の1