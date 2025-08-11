俳優オダギリジョー（49）が、10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演し、かつて出演した人気ドラマ「時効警察」にまつわるエピソードを明かした。06年からテレビ朝日系で放送された同作は、時効になった未解決事件を趣味で捜査する霧山修一朗（オダギリ）、三日月しずか（麻生久美子）の活躍をコミカルに描いた作品。放送実現には、オダギリの思いも込められていたという。「三木（聡）監督という『時効