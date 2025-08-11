卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は11日、神奈川県の横浜BUNTAIで男子シングルスの決勝が行われる。世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は同2位の王楚欽（中国）と対戦する。5日間にわたり行われてきた最高峰の舞台で日本の男子エースが戴冠をかけて挑む。 ■前日には対戦を熱望 張本智は第3シードとして挑んだ今大会、初戦から安定した戦いを見せ、1回戦は同44位のフィン・ルー（オースト