「HERO」や「ビューティフルライフ」「ロングバケーション」、近年では「教場」「グランメゾン」など、数々の代表作を持つ木村拓哉。型破りな警察学校教官や、気難しいが腕は確かなシェフを演じたいわゆる"お仕事ドラマ"から、一途な恋模様を描くラブロマンスまでさまざまなジャンルの作品に自然に溶け込み、実に幅広い役柄を演じてきた。そんな木村が22歳の時に出演したのが映画「君を忘れない」だ。 木村拓哉が唐沢寿明、反町隆