マーベル・コミックス最初のヒーローチームを描いた映画『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』が現在公開中。本作は、マーベル・スタジオの過去シリーズやほかのマーベル作品の予備知識ゼロで楽しめるドラマチック・アクション大作。異なる力と個性を持ち、揺るぎない家族の絆で“最強”を超えた唯一無二のヒーローチーム“ファンタスティック４”が、ひとりの人間として葛藤しながら、地球滅亡の危機に挑む姿を描く。