´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡£ÀÄ¿®¹æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡Ä»Ô¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êâ¹Ô¼Ô2¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ30¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÁö¹Ô¡£Á°Êý¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿60Âå¤ÎÃËÀ­2¿Í¤¬»àË´¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï67ºÐ¤ÎÃËÀ­¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢5Ç¯´Ö¡¢