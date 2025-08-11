◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽１回戦県岐阜商６―３日大山形（１１日・甲子園）日大山形は初回に１点を先制したが、中盤に逆転を許し初戦突破を逃した。「最高の仲間に甲子園に連れてきてもらったので…感謝の気持ちでいっぱいです」。主将の岩下瑛斗は涙が止まらなかった。１年の頃からケンカやトラブル続きの世代だったといい、監督や部長に叱られながら成長してきた。事務職員として学校に勤務する荒木準