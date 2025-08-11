◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２中日（１１日・東京ドーム）中日が完封リレーで４位に浮上した。４月２７日以来の先発を任されたメヒアが５回４安打無失点で、４月６日以来の２勝目。６回から４人のリリーフ陣も無失点でつないだ。９回に登板した松山は３者凡退で３０セーブ目。セーブ機会の失敗がないまま、節目に到達した。打線は不調の岡林を今季初の７番に起用。４回に細川が先制二塁打を放ち、５回に山本が３号ソロを放っ