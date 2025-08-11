C大阪の森島寛晃代表取締役会長が11日、リーグ新潟戦前に取材に応じ、前日10日に亡くなった釜本邦茂さんとの思い出を語った。クラブの前身であるヤンマーで活躍した偉大な先輩で「“頑張っているか？”という声かけはしてもらっていました。そういう声を一言かけてもらえるだけで非常に大きな力をいただけた。顔を見てご挨拶をする中で、すごく刺激をいただきました」と、しのんだ。現役引退後に釜本さんと「日本のストライカ