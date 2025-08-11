AI技術を使いこなせる人と、そうでない人の違いは何か。成蹊大学客員教授の高橋暁子さんは「高学歴な弁護士でも生成AIに騙され、信用を失う人が出てきている。平気でウソをつくAIを使いこなすには、人間側の試行錯誤とチェック作業が不可欠だ」という――。写真＝iStock.com／Ole_CNX※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Ole_CNX■「無批判にAIを使う人」を炙り出す仕掛けハルシネーションとは、生成AIがまるで幻（ハルシネ