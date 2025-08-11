8月11日、盛岡競馬場で行われた11R・クラスターカップ（Jpn3・3歳上・ダ1200m）は、高松亮騎乗の1番人気、サンライズアムール（牡6・栗東・小林真也）が勝利した。クビ差の2着に7番人気のキャンディドライヴ（牡6・北海道・小野望）、3着に3番人気のアドバンスファラオ（牡5・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは1:09.2（稍重）。2番人気で武豊騎乗、チカッパ（牡4・栗東・中竹和也）は、4着敗退。鮮やかな逃げ切り高松亮