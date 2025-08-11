11日午後4時半ごろ、気象台は大雨と落雷、突風に関する福岡県気象情報を発表しました。福岡県では、12日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。また、11日夜のはじめ頃にかけて河川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒してください。佐賀県では、11日夜遅くにかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。九州北部地方に