◆ソフトバンク3―1日本ハム（11日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転勝ちで5連勝を飾った。日本ハムとの首位攻防3連戦で同一カード3連勝。貯金27とし、2位日本ハムとのゲーム差を今季最大の4まで広げた。6回1失点の大関友久が自身初の2桁となる10勝目をマークした。6回の攻撃を終えると、小久保裕紀監督は「守備固めも含めてそうですけど、あの1点で逃げ切ろうという形で決めました」と逃げ切り態勢を整えた。先発