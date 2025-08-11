◆ソフトバンク3―1日本ハム（11日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転勝ちで5連勝を飾った。日本ハムとの首位攻防3連戦で同一カード3連勝。貯金27とし、2位日本ハムとのゲーム差を今季最大の4まで広げた。6回1失点の大関友久が自身初の2桁となる10勝目をマークした。1点リードの7回1死一、二塁では代打にベテランの中村晃を起用。左前適時打を放ち、貴重な追加点をたたき出した。試合後、小久保裕紀監督は「一番