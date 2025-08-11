「広島（雨天中止）阪神」（１１日、マツダスタジアム）広島のドラフト１位・佐々木泰内野手が１軍に合流した。新井貴浩監督は「遮二無二やってくれれば」と期待を寄せた。佐々木は６月６日の西武戦後に広島市内の病院を受診し、右第一肋骨の疲労骨折と診断され、戦線離脱。約２カ月のリハビリを経て、９日のウエスタン・くふうハヤテ戦で実戦復帰し、２打数１安打で途中交代していた。実戦復帰後即１軍昇格となる中、佐々