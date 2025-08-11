北安曇郡白馬村出身でスキーノルディック複合の五輪銀メダリスト渡部暁斗選手が11日、トレーニングを公開しました。集大成と位置付ける来年の五輪まであと半年。最高のパフォーマンスを見せるため、準備を進めています。渡部暁斗選手「おはようございます」スキーノルディック複合の渡部暁斗選手37歳。1週間の夏休みを終え、地元の白馬村でこの日が練習初日です。しかし、あいにくの大雨。屋外でのトレ