¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬10Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬13ºÐÄ¹ÃË¤Ëºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë¤³¤ÎÆü¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡ÖµÞ¤ËÄ¹ÃË¤¬¥Ñ¥¹¥¿¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï¢Æü¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤È¤«¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤·¤Æ¡ª¤È¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¥¢¥ó¥Á¥ç¥ÓÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ñ¥¹¥¿¥Á¥­¥ó¤È¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥ì¥â¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼êÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·