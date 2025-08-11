◆第107回全国高校野球選手権・1回戦北海7―10東海大熊本星翔（11日、甲子園）東海大熊本星翔の1番福島陽奈汰（2年）が3安打4得点の活躍でリードオフマンとして猛攻を引っ張った。初回の第1打席で四球を選んで出塁し先制のホームを踏むなど、この日6打席のうち4打席で出塁。先頭打者で迎えた5回と8回は安打で出塁して得点につなげ、7回には三塁方向へセーフティーバントを決めて6得点の猛攻の流れを作った。「1番として心が