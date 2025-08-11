◆第107回全国高校野球選手権・1回戦北海7―10東海大熊本星翔（11日、甲子園）東海大熊本星翔が春夏通じて4度目の甲子園で初勝利を挙げた。就任20年目の野仲義高監督は「それはもううれしいです。選手に感謝ですね」と初勝利の喜びをかみしめた。熊本大会で5戦合計30得点と打ち勝ってきた看板の打線は、甲子園でも11安打10得点と実力を発揮した。初回に4番大賀星輝（3年）の適時打で先制。熊本大会同様、1番福島陽奈汰（2