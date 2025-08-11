ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜夜8時54分)。今回は、アルゼンチン在住の外国人が来日した時の様子をお届けします。【動画】「世界！ニッポン行きたい人応援団」最新回南高梅発祥の地・和歌山県で梅干し作り紹介するのは、「梅干し」を愛するクララさん。今年も猛暑日が続くニッポン。厳しい暑さでの夏バテや熱中症対