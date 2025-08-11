タレントのマツコ・デラックス（５２）が１１日、曜日レギュラーを務める生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯＭＸ）を先週に引き続き欠席した。先週４日の欠席は、サブＭＣの大島由香里が「マツコさんお休みのため…」と話しただけだが、この日、ＭＣの垣花正は「マツコさんがですね、こないだ、お仕事で羽田空港に向かった先でですね腰をやっちゃったということらしいんで、動けなくなったのでお休みと」と説明した。