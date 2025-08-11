パ首位・ソフトバンクは１１日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に３―１で競り勝ち、５連勝を飾った。貯金を今季最多の「２７」とし、２位とのゲーム差は今季最大の「４」に拡大。本拠地みずほペイペイドームでの連勝は福岡移転後最長タイの「１２」となった。この日は孫正義オーナーの６８歳の誕生日。優勝を争う最大ライバルをスイープし、誰よりも勝負にこだわる総帥に価値ある勝利を届けた。先発３本柱の一角を担う大関友久