Image: IRIS OHYAMA 2024年7月12日の記事を編集して再掲載しています。どんなときでも充電できる安心感って大事。だってスマホもPCもタブレットも、現代社会必須のアイテム。普段の生活だって、バッテリー残量が減るとハラハラするくらいなので、災害や停電でコンセントから充電できない…。なんてもう想像したくありません。なので、やはり備えが！ 大容量のバッテリーが必要だと思うので