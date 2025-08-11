昨日10日から今日11日にかけて九州では線状降水帯の発生が相次ぎ、熊本県では今日11日未明から昼過ぎにかけて、大雨特別警報が発表。大雨警報に切り替えられましたが、これまでの大雨で地盤は緩んでいるため、雨がやんでも災害に厳重警戒。明日12日にかけて九州北部で再び線状降水帯が発生する可能性。新たな災害発生の恐れが高まるため、厳重に警戒し万全な備えを。九州をはじめ各地で記録的大雨2日で600ミリ近い大雨も昨日10日