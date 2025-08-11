鈴木優磨が田川亨介の決勝ゴールをアシスト万能アタッカーが本領を発揮したゴールだった。鹿島アントラーズは8月10日のJ1リーグ第25節のFC東京戦に1-0で勝利した。後半36分、右サイドに流れていたFW鈴木優磨は、途中出場していたFW田川亨介にラストパスを送って決勝ゴールをアシストした。ゴールを挙げるだけではなく、アシストもゲームメークもできると評される鈴木が真価を発揮した試合だった。この日の鹿島は常にFC東京を圧