¡Ú2025¥É¥é¥Õ¥È¹â¹»À¸¸õÊä¤Î¥¬¥ÁÉ¾²Á¡Û¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹Ã»Ò±àµå»ù¤Î¤É¤³¤ò¸«¤ë¡©ÆüËÜ¥Ï¥à¸µGM¤Î»³ÅÄÀµÍº¥¹¥«¥¦¥È¸ÜÌä¤¬Å°Äì²òÀâ¿ØÆâÍ¥æÆ¡Ê³¤À±¡¿Ä¹ºê Åê¼ê¡¦±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡Ë¡þ¡þ¡þ¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ç¡¢¹Åµå¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¤âMAX150¥­¥í¤òÅê¤²¤ë¤è¤¦¤ËÁÇ¼Á¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¦¥Á¤ÏÎÉ¤¯¤Æ²¼°Ì»ØÌ¾¡£Â¾µåÃÄ¤ÎÉ¾²Á¤â»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¥ÑµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£ºòÇ¯5·î¤ÎNHKÇÕÄ¹