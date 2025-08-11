「Osmo Mobile 7P」はDJI製の多機能ジンバルで、iPhoneやAndroidスマートフォンを装着してブレのないスムーズな動画を撮影できる便利デバイスです。「DJI OM 多機能モジュール」と呼ばれる小型モジュールも付属し、専用アプリなどをインストールすることなくトラッキング機能を使うことができます。そんなOsmo Mobile 7PをGIGAZINE夏のプレゼント企画の景品として提供してもらえたので、実際に触ってどんな機能を備えているのか確