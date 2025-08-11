´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï11Æü¡¢»Ò¤É¤â¤òÉÔÀµÆþ³Ø¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ËÍí¤ßÄ¨Ìò2Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¸µË¡Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î²¸¼Ï¤ËÁêÅö¤¹¤ëÆÃÊÌ¼ÏÌÈ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î³×¿··ÏÌîÅÞ¡ÖÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¡×¤Î¥Á¥ç¡¦¥°¥¯Á°ÂåÉ½¤Ï¡¢Ê¸ºßÆÒ¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤Ç2019Ç¯¤ËË¡Áê¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¿ÏÇ¤¬¼¡¡¹¤ÈÉâ¾å¤·¼ºµÓ¡£»Ò¤É¤â¤ÎÆþ»î¤ÎÉÔÀµ¤ËÍí¤à¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îºá¤Ê¤É¤ÇÄ¨Ìò2Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¡¢µîÇ¯12·î¤«¤é¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï