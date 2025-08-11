東京時間17:37現在 香港ハンセン指数 24906.81（+47.99+0.19%） 中国上海総合指数 3647.55（+12.42+0.34%） 台湾加権指数 24135.50（+114.24+0.48%） 韓国総合株価指数 3206.77（-3.24-0.10%） 豪ＡＳＸ２００指数 8844.77（+37.66+0.43%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80290.13（+432.34+0.54%） １１日のアジア株は総じて堅調。１２日の米中関税一時停止期限を控えて、トランプ米