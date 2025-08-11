（台北中央社）中央気象署（気象庁）は11日、台風11号が13日に台湾東部に上陸する可能性があると発表した。13日に雨や風が最も強まる見通しで、特に東部や南部の山地では24時間雨量が200ミリ以上または3時間雨量が100ミリ以上になる恐れがあるとして警戒を呼びかけている。気象署によると台風11号は11日午後2時現在、台湾の東の海上にあり、時速23キロで西に進んでいる。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メー