8·î10ÆüÍ¼Êý¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤ÆÆþÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¡£Áê¼ê¤Ï¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¤´Ö¤ÏÂç¤­¤Ê¶Ã¤­¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ËÊ¡¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÔÇ¡²¿¤»¤óÆó¿Í¶¦¤Ë¸ÄÀ­¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤·»þ¤Ë¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤æ¤ë¤¯Ï¯¤é¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤½¤¦µ­¤·¤¿¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼