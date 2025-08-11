ブリヂストンスポーツのゴルフ新商品試打会に参加昨年11月の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）最終プロテストに一発合格した福田萌維（ニトリ）が、このほど千葉・市原GC市原Cで開催されたブリヂストンスポーツ（BS）のゴルフ新商品試打会に参加した。その場で新ドライバーをテストしたところ、「飛距離が10ヤード伸びて直進性がある」と手応え。早速、長野・軽井沢72G北Cで15日に開幕する国内ツアー・NEC軽井沢72ゴルフトーナメ