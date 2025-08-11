中国国家統計局によると、7月に内需拡大政策が持続的に効果を現したことから、消費者物価指数（CPI）は前月比では前月の0．1％低下から0．4％上昇に転じ、前年同期比では横ばいとなった。食品とエネルギーを除いて算出したコアCPIは同0．8％上昇となり、上昇幅は3カ月連続で拡大した。季節的要因の影響に国際貿易環境の不確実性の影響が重なって、7月の生産者物価指数（PPI）は前月比では0．2％低下となり、中国国内市場の競争が秩