中国不動産大手、碧桂園の本部ビル＝2023年11月、中国広東省仏山市（共同）【香港共同】中国不動産大手、碧桂園の深刻な経営危機が続いている。住宅販売の減少に歯止めがかからず、香港高等法院（高裁）での債務再編を巡る審理も難航。中国政府は不動産市場のてこ入れを強化するが市況の冷え込みが続いており、再建の道は険しい。香港高裁は11日に開く予定だった碧桂園の「清算」申し立てを巡る審理を来年1月5日に延期した。中