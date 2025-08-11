◇プロ野球セ・リーグ 中日2-0巨人(11日、東京ドーム)“ドラゴンズ32年”山本昌さんが、8月11日に誕生日を迎え、ファンの間でも話題となりました。山本さんは1983年ドラフト5位で入団。93年には17勝を挙げ最多勝利や最優秀防御率、最高勝率のタイトルを獲得。2006年には史上最年長(41歳1か月)でノーヒットノーランを達成し、引退表明後の2015年の最終登板にて、史上初めて50代での登板(50歳1か月)を記録しました。東京ドームでの巨