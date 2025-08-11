¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡ÙSeason 4¡ÊËè½µ¿åÍË¸á¸å11¡§30¡Ë¤Î¿·¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬11Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡ÙSeason4¤ÎÂè6ÏÃ¡Ö½Ð¹Á¡×Í½¹ð¿·¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ºù¤¬ºé¤­¸Ø¤ëÃæ¡¢Öà½÷Éþ¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥é¥Õ¥¿¥ê¥¢¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ë¥È¥ô¥§¥ë¥È¤ÇÏ¢ÍíÁ¥¤Î¼êÇÛ¤¬À°¤¤¡¢¾°Ê¸°ì¹Ô¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥é¥Õ¥¿¥ê¥¢¤Î¸Î¶¿¡¦¥¯¥Æ¥ó¥í¥¦¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òµ­Ç°¤·¤¿¡¢¥¯¥Æ¥ó¥í¥¦ÊÔ