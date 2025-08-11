女優の水嶋凜(25)が11日までに、自身のインスタグラムを更新。京都旅行で浴衣で膝近くまで裾をからげて、川に入る姿などもアップした。 【写真】浴衣の裾を膝上までからげて“見返り美人"白い肌にドキッ 「京都ー！大好き～！」と興奮気味の水嶋は、平安時代の貴族文化に由来の、季節の変わり目に川に足をつけ心身共に清める、北野天満宮の御手洗川足つけ燈明神事に参加。白地に紺の浴衣に同色の帯を合わせた、