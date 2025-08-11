メイプル超合金カズレーザー（41）が12日、X（旧ツイッター）を更新。女優二階堂ふみ（30）との結婚を発表後、初投稿で感謝した。自身に寄せられた祝福投稿のリポストを2度挟み、初投稿。結婚を発表した投稿を引用した上で「想像だにしなかった多くの方々からのお祝いの言葉、痛み入ります。ヘンテコ夫婦を代表しまして御礼申し上げます！」と感謝した。2人の結婚は10日に、二階堂の公式HPとカズレーザーのSNSで発表。二階堂は以前