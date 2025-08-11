大相撲の元関脇でタレントの豊ノ島（42）が11日までに自身のYouTubeチャンネル「豊ノ島のお相撲ちゃん」を更新。若隆景（30＝荒汐部屋）が出演した。小結で臨んだ5月の夏場所を12勝3敗、関脇で臨んだ7月の名古屋場所を10勝5敗と2場所連続して三役で2桁勝利を挙げた。次の秋場所は大関獲りに挑む。もし力士ではなかったら？という質問に若隆景は「相撲を教える先生」と回答。教育の現場で相撲にかかわることを想像した。豊ノ島