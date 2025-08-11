巨人は１１日の中日戦（東京ドーム）で０―２と零封負け。阿部慎之助監督（４６）が試合を総括した。先発の戸郷翔征投手（２５）は３回まで無失点に抑えていたが、４回無死一塁から警戒していた４番・細川に適時二塁打を浴び先制点を献上。５回には先頭打者の山本に左中間へのソロを被弾し追加点を許した。中５日の登板で５回７９球を投げ、５安打２失点で７敗目を喫した右腕に阿部監督は「あんまりね、変化球を操れてなかった