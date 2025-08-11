トリンドル玲奈が主演を務めるテレビ東京ドラマプレミア23『レプリカ 元妻の復讐』(毎週月曜後11：06〜)の第6話が、きょう11日に放送される。【場面カット】緊急帰京した桔平（木村了）と対面するミライ（千賀健永）電子コミックとして驚異の20万部を誇る大人気作で原作・タナカトモ氏、作画・ひらいはっち氏による同名漫画（ゼノンコミックス／コアミックス）が原作。子どもの頃から自分をいじめ続け、さらには夫も奪った因