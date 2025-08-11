第107回全国高校野球選手権大会の主催者は11日、最も暑い時間帯に試合を避ける「朝夕2部制」を総括した。開幕から6日間の予定が中止で5日間となり、選手の熱中症疑いは15試合で8件。昨年の5日目終了時（17試合）の20件から減少した。昨年より平均気温が2度低かったことも要因に挙げた。また、午後10時46分に終わった第4日第4試合の高知中央―綾羽（滋賀）は、時間が確認できる第35回以降、開始、終了時刻とも最も遅かった。午