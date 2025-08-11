インドネシアのスラウェシ島で、150万年近く前に作られた可能性がある石器が発見されました。「ヒトの進化」の研究が進む可能性があります。【映像】発見された148万年前の石器6日、科学誌「ネイチャー」に発表された論文によりますと、インドネシアのスラウェシ島で2022年の発掘調査によって発見された小型の石器が、少なくとも104万年前、最長で148万年前のものと判明したということです。石器があった現場周辺で見つかった