¡ÖËâË¡¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×¤Ç²ÆµÙ¤ß¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£LED¤Î¸÷¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Áà¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ºä²°Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖËâË¡¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢ー¥ÈÅ¸¤Ç¡¢8·î11Æü¤Ï1Æü¸ÂÄê¤Ç¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬³«¤«¤ì¡¢10ÁÈ¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëLED¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô