福岡県には9日から線状降水帯が相次いで発生し、各地で記録的な大雨となりました。福岡県・佐賀県では線状降水帯の発生の恐れはなくなりましたが、一夜明けて被害の様子が見えてきました。 ■車に乗っている人「やばい、やばい。」九州北部を襲った記録的大雨。9日午後11時50分ごろ、福岡県に1回目の線状降水帯が発生しました。■吉原美樹記者「午前1時すぎです。この時間になって急に雨が強くなってきました。大粒の雨が地面を