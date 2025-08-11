ソウルでの首脳会談後、共同記者発表するベトナム最高指導者トー・ラム共産党書記長（左）と韓国の李在明大統領＝11日（共同）【ソウル共同】韓国の李在明大統領とベトナム最高指導者トー・ラム共産党書記長が11日、ソウルで会談した。6月の李政権発足後、最初の外国首脳の訪韓。韓国側の発表によると外交や安全保障面のほか、ベトナムでの原発や高速鉄道の建設に関する協力を確認した。貿易や人的交流も拡大させるとした。会