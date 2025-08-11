ÀÐÀî¸©¤Ï11Æü¡¢Âç±«¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¸©¼î½§»Ô¤Ç¡¢ºòÇ¯¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒ¼Ô¸þ¤±²¾Àß½»Âð73¸Í¤ò´Þ¤à¡¢·×75¸Í¤¬¾²²¼¿»¿å¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ÍÅªÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿²¾Àß½»Âð¤Ï¡¢¼î½§»Ô¤Î¡Ö¾å¸ÍÄ®Âè2ÃÄÃÏ¡×30¸Í¤È¡ÖÊõÎ©Ä®Âè4ÃÄÃÏ¡×43¸Í¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¸å¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿²¾Àß½»Âð¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Î¹ë±«¤Ç¤â¿»¿åÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£