¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡¢ÆüÂç»°¡ÝË­¶¶Ãæ±û¡×¡Ê£±£±Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë­¶¶Ãæ±û¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Î¹»²Î¤¬Æó²ó¤Î¹¶·âÁ°¤ËÎ®¤ì¤¿¡£¹»²Î¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°É÷¤Ê¶ÊÄ´¤Ï°¦ÃÎÂç²ñ¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤´¤È¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ê¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ï¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê²Î»ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¨ºÂ¤Ë£Ó£Î£Ó¤¬È¿±þ¡£¡Ö¤³¤ì¤¬±½¤Î¥Þ¥¤¥Ï¡¼¥È¤«¡×¡Ö¤¤¤¤²Î¤ä¤ó¡×¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¹»²Î