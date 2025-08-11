暑さが続くこの季節、食欲が落ちがちな方にこそおすすめしたいのが、松屋から登場した「ドライグリーンカレー」。スパイシーな香りとコク深い味わいがクセになる一皿は、エスニックな雰囲気をまといながらも、日本の夏にぴったりの食べやすさ。ライスの量も無料で選べるので、しっかり食べたい日にもぴったり。ひとくちで広がる夏の刺激を、ぜひ体験してみて♪ 一皿で2つの味わいを楽しめる贅沢カレー