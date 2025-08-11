¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê11Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸¤¬ÂåÂÇ¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¿¤¿¤­½Ð¤·¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂåÂÇ½Ð¾ì¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¶Ì°æÂçæÆ¤Î³°³Ñ¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¹ª¤ß¤ËµÕÊý¸þ¤Ë¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤·¡¢º¸Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£ÆóÁö¤Î¶áÆ£·ò²ð¤¬¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀ¸´Ô¤·¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£35ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬º¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹­¤²¤¿¡£7²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢ÂåÂÇÃæÂ¼¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤¹¤ë